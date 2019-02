“Los Súper campeones” estará disponible en Netflix desde marzo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Esta noticia te traerá grandes recuerdos. Hace poco, el portal IGN Latinoamérica acaba de revelar que el anime “Súper Campeones” o “Captaín Tsubasa” llegará a Netflix. La plataforma de streaming más grande de todo el mundo.

Cabe mencionar que el anime que se transmitirá no será la versión de los ochenta, sino más bien, el remake que se transmisión en Japón en 2002. "Captain Tsubasa: Road to a Dream" o "Captain Tsubasa: Road to 2002", relata la historia de Oliver y nueva vida en Brasil, mientras que Steve Hyuga es comprado por el equipo F. C. Piernonte.

Oliver llega hasta el FC Barcelona B, el equipo de reserva que juega en la segunda división. Sin embargo, con su habilidad e increíbles jugadas logra destacar por encima de su equipo.

Cabe mencionar que "Súper Campeones" fue un manga escrito e ilustrado por Yōichi Takahashi en 1981. El éxito fue tal que se adaptó a una serie animada que se emitió desde 1983 a 1986 por la señal de TV Tokyo.