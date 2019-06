Niño conmueve al pedir ayuda para recuperar su celular con videos de su madre fallecida (VIDEO)

Síguenos en Facebook

En Argentina un niño de 10 años ha conmovido en las redes sociales tras pedir a los usuarios que lo ayuden a recuperar el celular que perdió en un taxi remis el pasado sábado.

El menor ofreció una recompensa para quien le devuelva el celular que contiene las fotos y videos de su madre, quien falleció cuando él tenía diez meses de nacimiento.

Según el menor, él recurre a los videos y fotos cuando quiere recordar a su madre y comentó que no quiere olvidar la voz de su progenitora.

"Hoy me olvidé mi celular en un remi que tomé y ahí tenía las fotos y videos de mi mama que falleció cuando era muy chiquito… Yo no lo quiero perder porque cuando la extraño veo sus videos y escucho su voz. No quiero olvidarla", dijo en un video el niño.

El es Gino López, tiene 10 años y vive en la ciudad de Córdoba. Perdió su celular en un remis. Su mamá murió y el tiene todos sus recuerdos en ese teléfono : "Cuando la extraño veo sus videos y escucho su voz". Vamos ayudarlo!! pic.twitter.com/1PhoH7u2z4 — Carlos Salerno (@SalernoCarlos) 13 de junio de 2019

En conversaciones con el medio Infobae, el abuelo de Gino contó que la madre falleció el año 2009 a causa de la leucemia y que el celular tiene un valor sentimental para él.

"No es que el celular sea de buena marca, lo que importa es el contenido: tiene muchas cosas grabadas de su madre cuando era chiquito, imágenes de cuando lo bañaba. Lo que más añora es eso. Es un material muy especial y emocional para él. Todas las noches le reza a la madre antes de irse a dormir. Al otro día se levanta y es lo mismo, se despide de su madre antes de irse al colegio", relató el adulto.

Gino ofreció sus ahorros como recompensa, la cual asciende a 600 pesos argentinos o 45 soles peruanos.