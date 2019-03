“No me digas solterona”: directora de la película peruana confirma segunda parte (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras convertirse en una de las películas nacionales más taquilleras de 2018 con más de 870 mil espectadores, la comedia peruana 'No me digas solterona' tendrá segunda parte y así lo informó la productora Ani Alva Helfer para Diario Correo.

“Ya estoy preparando mis siguientes proyectos (…) hay un proyecto que no sé cómo compartirlo, porque no sé qué es lo que pasará con él, pero quiero comentarte que habrá ‘No me digas solterona 2’”, comentó Ani Alva Helfer en una entrevista con Johnny Padilla.

Ani Alva confirmó que el rodaje de la segunda parte de ‘No me digas solterona’ comenzaría a grabarse a mitad de este año y se estrenaría a finales de 2020.

La productora comentó que no pensó en grabar una segunda parte de la comedia peruana, pero pudo encontrar una historia que se acepte a la primera que mostró en la pantalla garnde.

“Dudé mucho en hacer una segunda parte porque claramente es un riesgo, más allá que sea económico es un riesgo personal, lo pensé bien, pero soy sincera, si no hubiera encontrado la historia que merezca una segunda parte, yo no lo hubiese hecho”, comentó Alva.

Por el momento no se ha anunciado a los actores que participarán en esta secuela, pero esperemos con el paso de los meses se vaya anunciando. ¿Seguirá el mismo cast de la primera película?