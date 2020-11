La gran labor que se viene realizando en el ámbito de la locución en el Perú puede ser galardonado. Esta posibilidad se da gracias a la nominación de cuatro locutores nacionales a los Premios Sovas (Society of Voice Arts and Sciences.

Se trata de Yaha Lima, Lizet Vásquez, Mario Rafael Saavedra y Rubén Raffo, quienes podrían hacerse con uno de los galardones que premia la locución en español e inglés en Estados Unidos.

A continuación una breve descripción de cada uno de nuestros compatriotas, quienes son considerados en los premios conocidos como el “Oscar de la voz”.

Yaha Lima. Foto: Difusión

Yaha Lima labora en el área de doblaje. Gracias a ese trabajo, ha sido nominada en tres categorías. Dos de ellas en Outstanding Animation Character TV or Film – best spanish voiceover (mejor personaje de animación en español), por hacer la voz de Oscar Peltzer, en la reconocida serie Summer Camp Island y a Fiora Laurent en el videojuego League of Legends.

Además, buscará obtener el galardón en la categoría Outstanding Dubbing Internacional TV or Series best voiceover (mejor doblaje internacional).

Lizet Vásquez. Foto: Difusión

Esta noticia alegró a Lizet Vásquez, quien fue nominada por primera vez y en tres categorías a estos premios. Estos son Outstanding Narration Demo - TV or Film – best spanish voiceover (mejor demo de narración TV o cine en español), Best Voice Assisted Device – AI – best voiceover (mejor dispositivo asistido por voz) y Audiobook Narration – Fantasy – best spanish voiceover (mejor narración de audiolibro de fantasía en español).

Mario Rafael Saavedra. Foto: Difusión

Mario Rafael Saavedra cuenta con su segunda nominación consecutiva. Tiene experiencia en el rubro, pero principalmente es conocido por ser la voz de Latina televisión. Outstanding promo demo – best spanish voiceover (mejor demo promocional en español) y outstanding narration demo corporate – best spanish voiceover (mejor demo de narración corporativa en español), son las dos categorías a las que fue nominado.

Rubén Raffo. Foto: Difusión

Por su parte, Rubén Raffo ya fue ganador del premio, pero buscará repetir el plato en dos categorías: Outstanding radio imaging – best spanish voiceover (imagen de radio en español), Outstanding body of work – best spanish voiceover (cuerpo de trabajo excepcional, internacional) y commercial – best spanish voiceover (mejor locución comercial en español).

Importantes locutores de la región serán parte del jurado que elegirá a los ganadores de los premios Sovas, La ceremonia se desarrollará el 6 de diciembre y la lista de ganadores será publicada en la web www.sovas.org.