Ocho libros de terror perfecto para leer este mes

Síguenos en Facebook

¿Eres de los que ama la adrenalina, el susto y juega con el miedo? Entonces seguramente estarás deseando sumergirte en este listado de los mejores libros de terror que hemos preparado.

Estos libros vienen bajo el sello de Ediciones Urano, y los puedes encontrar en cualquier librería a nivel nacional. Aquí, las sinopsis.

Una buena chica – Mary Kubica

Todos podemos tener suerte... si acudimos a su encuentro. Es la conclusión de Janice Kaplan, autora del superventas “El diario de la gratitud”, y del reconocido investigador Barnaby Marsh, que han dedicado un año de sus vidas a explorar la ciencia que esconde la aparente aleatoriedad de la suerte. La buena estrella, afirman, no depende del azar, sino de una serie de factores que todos podemos aprender y potenciar. He estado siguiéndola estos últimos días. Sé dónde hace la compra, dónde trabaja. Nunca he hablado con ella. No sé de qué color son sus ojos, ni qué aspecto tienen cuando se asusta. Pero lo sabré.

Flores cortadas – Karin Slaughter

Han pasado más de dos décadas desde que Julia, la hermana mayor de Claire y Lydia, desapareció sin dejar rastro a los 19 años. Algún tiempo después, ellas dejaron de hablarse y tomaron caminos opuestos. Claire se había convertido en la decorativa y ociosa esposa de un millonario de Atlanta. Lydia, madre soltera, salía con un expresidiario y se esforzaba por llegar a fin de mes. Ninguna de las dos, sin embargo, se había recuperado del horror y la tristeza de su tragedia compartida: una herida atroz que se reabrió cruelmente al morir asesinado el marido de Claire.

La bruja del mar - Sarah Henning

Todo el mundo sabe lo que pasa al final. Una sirena, un príncipe, un beso de amor verdadero. Pero antes de la historia de esa joven sirena, existieron tres amigos. Uno temido, uno real y uno que ya estaba muerto. Desde que su mejor amiga, Anna, se ahogó, Evie ha sido marginada en su pequeño pueblo de pescadores. Una anormal. Una maldición. Una bruja.

Todo esto es cierto - Lydia Day Peñaflor

A Miri Tan le gustó y quiere tanto el libro Mar de fondo como si fuera un ser con vida propia. Así que cuando ella y sus amigos asisten a una firma de la autora, Fátima Ro, arman un plan para poder acercarse a ella, aunque ahora sus amigas no quieren admitirlo. Y con respecto a lo que le sucedió a Jonah, bueno, nada de eso fue culpa de Fátima.

A la caza del Príncipe Drácula - Kerri Maniscalco

Tras el dolor y el horror que le ha causado descubrir la verdadera identidad de Jack el Destripador, Audrey Rose Wadsworth no tiene otra opción más que huir de Londres y de sus recuerdos junto con el arrogante y encantador

Thomas Cresswell. Rose viaja al corazón oscuro de Rumania, hogar de una de las mejores escuelas de medicina forense de Europa... y de otro asesino de renombre: Vlad el Empalador, cuya sed de sangre se convirtió en leyenda.

La misericordia del cuervo - Margaret Owen

En La misericordia del cuervo, Margaret Owen ha creado una poderosa saga de venganza, supervivencia y sacrificio.

Una futura jefa tribal Fie se guía por solo una regla: «Cuida de los tuyos». Su casta, los Cuervos encargados de los muertos y de impartir la eutanasia, recibe más maltratos que monedas; pero cuando son llamados a retirar difuntos de la nobleza, ella tiene la esperanza de conseguirles la paga de sus vidas.

La ciudad de los fantasmas - Victoria Schwab

"Desde que Cass estuvo a punto de ahogarse (está bien, sí, se ahogó, pero no le gusta pensar en eso), puede correr el Velo que separa a los vivos de los muertos... y entrar al mundo de los espíritus. De hecho, Jacob, su mejor amigo, es un fantasma. Así que las cosas ya son bastante extrañas en su vida, pero se van a volver más extrañas aún.

La llave 104 - Paz Castelló

VirginaRives es una mujer joven, atractiva y con una ambición desmedida, capaz de cualquier cosa con tal de huir de su pasado y reinventarse a sí misma.

Un buen día, aparece en Beniaverd, un pueblo de la costa levantina marcado por la corrupción, y el mundo de la política le abre sus puertas. Virgina pronto descubre que la ambición es un sentimiento difícil de controlar y que en política los planes nunca salen como una espera, especialmente cuando los intereses los marcan el dinero y el poder.