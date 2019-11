¿Odias a la gente que mastica fuerte? Entonces sufrirías de misofonía

Síguenos en Facebook

Si te llenas de furia cuando escuchas a una persona sorber su bebida o masticar sus alimentos de forma estruendosa, esto tiene una explicación y no se necesita ser un genio para dar en el clavo. Tú estarías sufriendo de misofonía.

Este trastorno se encuentra en debate entre los círculos médicos, pues no se sabe si es o no una condición médica. Un grupo de científicos de la Universidad de New Castle podrían tener una respuesta definitiva que sacaría de dudas a muchas personas.

El experimento que el grupo de científicos organizó consistió en escanear la actividad cerebral de diferentes voluntarios mientras escuchaban sonidos neutrales (lluvia, un grupo de personas, agua hirviendo, entre otros), incómodos (llanto de bebé, grito o alarmas de seguridad) y detonantes (respiración fuerte o mascado ruidoso).

Los especialistas descubrieron que las personas con misofonía sufrían actividad cerebral inusual en el lóbulo frontal al escuchar sonidos detonantes, específicamente en el área relacionada con el control de sus emociones.

Cabe mencionar que también sufrían de ritmo cardíaco acelerado y sudoración.

Ahora ya sabes, si tienes problemas en soportar ruidos molestos, no es que seas intolerantes, sino más bien, sufrirías de una enfermedad mental. ¡A cuidarse!