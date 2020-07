Orlando Bloom reveló el último 17 de julio que perdió a su perro Mighty y desde ese día no sabe nada del can. Los días están siendo muy angustiantes para el actor y hace poco difundió otro mensaje público donde abrió su corazón.

La pareja sentimental de la cantante Katy Perry recurrió a las redes sociales para expresar sus sentimientos tras extraviar a su pequeña mascota, donde confesó sentir impotencia.

“No recuerdo un momento en mi vida en el que me haya abierto tanto. La crudeza que he sentido durante estos últimos días y las noches de insomnio ante la idea de que mi pequeño ‘hombre’ se haya perdido, sin poder hacer nada para protegerlo. Es una pesadilla”, expresó el actor de 43 años.

“Me siento impotente... tal vez como tantos otros que están perdiendo seres queridos o no pueden ver a nuestros seres queridos debido a los tiempos. ⁣ Aprecia los momentos que compartimos con los que amamos porque no se promete nada. Confía en él y no tengas miedo al amor o el miedo a perder el amor. El amor es eterno”, añadió.

Además, la celebridad pidió una cadena de oración para que su perro Mighty pueda llegar a casa.

“El vínculo entre Mighty (su perro) y yo muestra devoción en formas que no he entendido realmente hasta ahora. Soy un padre y socio devoto, aún así, hay una razón por la que los llaman ’el mejor amigo del hombre'. Lo extraño. Hagan una oración por mi pequeño niño fuerte y poderoso para encontrar el camino de regreso a su familia”, señaló.

Orlando Bloom está a punto de convertirse en padre, fruto de su historia de amor con Katy Perry; sin embargo, que Mighty se haya perdido le robó parte de su felicidad.

