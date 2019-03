​Pánico en alta mar: Crucero de lujo quedó atrapado en vientos de 200 kilómetros por hora (VIDEO)

Un crucero de lujo que salió de la ciudad de Nueva York (EE.UU.) hacia las Bahamas se enfrentó a una tormenta que provocó pánico en los pasajeros, algunos de ellos resultaron heridos. Se reportaron destrozos en el barco.

Se trata del barco Escape de la empresa Norwegian Cruise Lines, con capacidad para 6 mil personas, que pasó por ráfagas de vientos que superaron los 185 kilómetros por hora.

En el interior, los pasajeros vivieron momentos de terror cuando el barco se inclinó y cayeron las botellas de los estantes; así como sillas, mesas y otros muebles se deslizaban por el piso.

Un video publicado por un turista que estaba en el crucero muestra el pánico que se vivió. "La nave se inclinó y el daño estaba por todas partes", escribió un pasajero en Twitter, donde compartió fotos del desastre.

"La cosa más aterradora acaba de pasar en este crucero. Sillas, mesas, vidrio y personas salieron volando hacia un costado del barco", tuiteó otro pasajero.

"De pronto nos alcanzó una gran ráfaga de viento y todo el barco se inclinó hacia un lado durante un momento. Todo a mi alrededor comenzó a moverse", relató otro viajero a CNN.

Sin embargo, la nave continuó en pleno funcionamiento, y debió dirigirse a un puerto, pero luego siguió con su ruta programada; es decir no se canceló la travesía.

The @CruiseNorwegian Escape was hit be a 100+ knot gust last night. The ship tilted and damage was everywhere. Crazy! pic.twitter.com/3fNx9sFBhW