Pastor "revivió" a un hombre ante la mirada atónita de todos sus fieles (VIDEO)

Inaúdito. Un nuevo video se ha viralizado en redes. Esta vez el clip muestra el preciso momento en el que un pastor "revive" a un hombre ante la mirada atónita de todos sus fieles.

El pastor Alph Lukau, predicador evangélico de Johannesburgo en Sudáfrica, "revivió" a un hombre que se encontraba dentro de un ataúd, frente a sus fieles seguidores.

El video ha generado burlas y críticas en las redes sociales, ya que los usuarios señalan que es muy obvia la actuación del pastor y el supuesto muerto.

En el clip se observa como Lukau pide a los presentes que levanten la mano, luego de ello ubica sus dos manos sobre el cuerpo del hombre, que yace en un ataúd, le toca su parte abdominal y le da la orden de volver a la vida.

Inesperadamente y a vista de los presentes, el hombre se sienta, abre los ojos y la boca. Con ayuda de Lukau se baja del ataúd y comienza a caminar entre los fieles.

"Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us" (Ephesians 3:20) pic.twitter.com/DlV0WXktBd

— Alph Lukau (@AlphLukau) 24 de febrero de 2019