La congresista Patricia Chirinos protagonizó un incidente con las bancadas de izquierda durante el debate en el pleno del Congreso sobre la moción para declarar como persona non grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La participación de Chirinos generó gritos y reclamos por parte los legisladores de izquierda, así como llamadas de atención desde la Mesa Directiva.

Esto ocurrió luego que Chirinos dijo lo siguiente: “El Perú le tiene tanto respeto a los derechos humanos que hasta aguantamos algunos terroristas”.

Al escuchar esto, las bancadas de izquierda se sintieron presuntamente aludidas y reclamaron a la primera vicepresidenta, Martha Moyano, quien estaba dirigiendo el debate.

“Le voy a pedir, le voy a invocar que no use argumentos y adjetivos que nos malogren este debate. ¿Puede retirar usted eso? Gracias. Y no necesito aplausos”, señaló la congresista fujimorista

Chirinos, finalmente, retiró la frase y continuó con su intervención en el debate.