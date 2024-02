La nueva entrega del cine coreano llega al país. Sleep: El mal no duerme se estrena el 22 de febrero en todas las salas. Bajo la dirección de Jason Yu, esta cinta busca repetir el éxito de otras películas de terror como Estación Zombie (Train to Busan, 2016) y El Extraño (The Wailing, 2016).

Los protagonistas de esta escalofriante película, que te mantendrá en vilo desde el principio hasta el final, son los actores coreanos Jung Yu-mi, Lee Sun-kyun, Kim Gook Hee y Yoon Kyung-ho.

Todo empieza como un sueño ligero con conversaciones extrañas, que pronto se convierte en un comportamiento grotesco y aterrador que amenaza con destruir a una familia. Entra en el oscuro mundo de Sleep, película surcoreana que sigue la historia de una mujer embarazada que comienza a preocuparse por los inquietantes hábitos de sueño de su esposo.

A medida que su pareja se sumerge cada vez más profundo en el comportamiento de las pesadillas, la mujer busca respuestas en una clínica del sueño sin éxito. Desesperados, recurren a un chamán en busca de ayuda. ¿Podrá el chamán poner fin a esta pesadilla que amenaza con destruirlos?

Sleep: El mal no duerme combina el drama familiar con elementos de terror psicológico, llevándote a un viaje aterrador a través de los misterios de los sueños y las sombras que acechan en la oscuridad. No te pierdas esta película intensa y escalofriante. ¡Prepárate para no poder dormir después de verla!

FICHA TÉCNICA

Título original: Sleep

Título local: Sleep: El mal no duerme

Director: Jason Yu

Reparto: Jung Yu-mi, Lee Sun-kyun

Género: Misterio, suspenso

Duración: 1h 35m

País de origen: Corea del Sur

Año: 2023

Formato: 2D, doblado

Distribuye: BF Distribution

Estreno: 22 de febrero

Sinopsis

Lo que empieza como un sueño ligero con conversaciones extrañas pronto se convierte en un comportamiento grotesco y aterrador que amenaza con destruir a una familia. Entra en el oscuro mundo de Sleep (El mal no duerme), una película surcoreana que sigue la historia de una mujer embarazada que comienza a preocuparse por los inquietantes hábitos de sueño de su esposo. A medida que su pareja se sumerge cada vez más profundo en el comportamiento de las pesadillas, la mujer busca respuestas en una clínica del sueño sin éxito.

Desesperados, recurren a un chamán en busca de ayuda. ¿Podrá el chamán poner fin a esta pesadilla que amenaza con destruirlos? Sleep es una película que combina el drama familiar con elementos de terror psicológico, llevándote a un viaje aterrador a través de los misterios de los sueños y las sombras que acechan en la oscuridad. No te pierdas esta película intensa y escalofriante que te mantendrá en vilo de principio a fin.