Periodista pasa el susto de su vida al ser sorprendido por víbora en transmisión en vivo (VIDEO)

Un periodista de televisión pasó el susto de su vida al ser sorprendido por una víbora durante una transmisión en vivo. El hecho ocurrió esta madrugada cuando el comunicador cubría un incendio forestal en Argentina.

Se trata de José Bianco, periodista de TN, quien estaba cubriendo los incendios en General Pinto, en Santiago del Estero, cuando fue sorprendido por la víbora.

Al igual que en el Amazonas, el fuego también llegó a Argentina. Las llamas hacen que los animales salgan de su hábitat. Así, el periodista recorría a oscuras una de las zonas afectadas por el fuego cuando de pronto se percató de la presencia del animal y dijo que debía cortar la transmisión y alejarse de la zona.

"Me asuste, nos vamos a ir chicos. No es un chiste, qué susto, nos retiramos del vivo y del aire... He pegado un grito que tal vez no me haya hecho quedar como valiente, pero no me importa, porque el peligro está", anotó.

Ante de ello, el comunicador dijo que una de las personas que estaba combatiendo el fuego le contó que vio a una víbora venenosa y le aconsejó que vaya con cuidado.