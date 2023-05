Un reciente video viral ha acaparado la mirada millones de usuarios en TikTok y otras redes sociales. Resulta que una perrita se hizo la dormida para que su dueña no la mande a cuidar la puerta de su casa. Sin embargo, pese a esto, la señora se dio cuenta y trató de despertarla, pero la cachorrita no le hizo caso.

Tal como se puede apreciar en el clip compartido por el usuaria @vilmalacabraargentina, una mujer se acercó al sofá donde se encontraba descansando la perrita, que movió la colita al estar muy cerca de ella. En seguida, la señora dijo: “está dormida la golden, mírenla, está dormida. A ver, porque estaba recién moviendo la cola”.

Luego, mientras su cuidadora seguía afirmando que estaba muy dormida, la mascota abrió los ojos y los cerró rápidamente. Fue entonces que se dio cuenta que su perrita estaba fingiendo descansar.

Como era de esperarse, el clip ya superó los 6.700.000 de visualizaciones y cuenta con más de 1.200.000 reacciones.

“Oye, tus bebés son de otro nivel”,“Yo cuando mi viejita me quiere levantar”, “Si no me muevo, no me ve”, “Es toda una actriz”, “Es más viva”, “Yo haciéndome el dormido en el colectivo para no dar el asiento”, “Son fantásticos”, fueron algunos mensajes dejados por los cibernautas.