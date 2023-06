Recientemente, un video se ha robado la mirada de miles de usuarios en TikTok y otras redes sociales. Resulta que un perrito jugó con su dueño a que el suelo era lava y su comportamiento cautivó a sus seguidores.

Tal como se puede apreciar en el clip compartido por el usuario @lacasadelanimal, el perrito estaba parado en uno de los muebles de su casa y estaba apoyando sus patas en el piso. Repentinamente, un hombre le dijo al animal: “el piso es lava”, a lo que el cachorro reaccionó rápidamente y se desesperó para subir al mueble.

Mientras tanto, las personas que estaban alrededor se reían hasta que finalmente la mascota logró ponerse a buen recaudo. El clip ya superó los 28.800 visualizaciones y tiene más de 3.500.000 reacciones.

Estos fueron algunos de los comentarios que dejaron los cibernautas: “El perro: ‘Ay, me quemo, Miguel, me quemo’”, “Y cómo sabe lo que significa lava”, “Me da risa, porque mi hija me para diciendo el suelo es lava y me acabo de ver en el video”, “Se quemó”, “Ya perdiste, Firulais”, “Mis hijos todo el día”, “Estaba llorando y este video me sacó una sonrisa”, “Cómo es posible este suceso”.