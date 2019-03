Perro finge su muerte para no seguir con la caminata (FOTOS)

En Escocia, dos obreros quisieron ayudar a una paseadora de perros al creer que una de las mascotas "había muerto" pues este no se levantaba del piso pese a los pedidos de la cuidadora.

El can solo se resistía a no caminar pues lo estaban llevando por una ruta por la que no estaba acostumbrado ir.

La paseadora Michele Bilsland, de 43 años, había aceptado llevar al viejo bulldog inglés de nombre Begbie a una caminata más corta de lo normal el viernes pasado por la tarde debido al mal tiempo en Perth y Kinross, Escocia. Sin embargo este se negó.

Justo cuando Begbie se desmayó en el suelo, dos trabajadores que pasaban por allí se detuvieron temiendo que hubiera caído muerto cuando Michele se quedó boquiabierta en shock.

Al ver la preocupación de las buenas personas ella le dio una explicación. "El bosque que le gusta está en la colina, pero habíamos girado a la izquierda porque el clima era tormentoso, ahora él sabe que lo estaba llevando por el camino de regreso. Cuando no va a donde quiere, solo se tira al suelo y luego no se mueve y gira la cabeza con disgusto", les contó.

"Les agradecí y se echaron a reír cuando se dieron cuenta de que solo estaba de mal humor, solo esperé a que se levantara", finalizó.