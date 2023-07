Los peruanos se caracterizan por realizar invenciones realmente novedosas. Esta vez, una mujer de nacionalidad peruana sorprendió a miles de internautas en TikTok y otras redes sociales al vender picarones de fresa y maíz morado en Gamarra.

Tal como se puede apreciar en el clip compartido por el usuario @mulatitaperuana, una mujer le explicó a una cliente cuáles son los tipos de picarones que vendía. La señora ofrecía los tradicionales, pero le añadió los de sabor a fresa y maíz morado. Mientras estaba sirviéndole su postre, la mujer mencionó en qué lugar y a qué hora la pueden encontrar.

La vendedora, quien vende estos deliciosos aperitivos en su carretilla, también vende infusiones hechas de fresa, maíz morado, mango, quinua tanto negra como roja y maca con miel de maracuyá. Después de comer el postre, la joven que fue como cliente no dudó en compartir el video en sus redes sociales.

“Perú es otro level”, “La miel de maracuyá es deliciosa”, “No me extraña que mis amigos peruanos hagan dulces ricos si su comida es de otro nivel”, “Nunca había probado de otro sabor”, “El ingenio peruano no tiene límites”, “No me sorprende, Perú lo máximo con sus potajes”, fueron algunos comentarios dejados por los cibernautas en TikTok.