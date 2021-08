Quien diga que no haya escuchado alguna vez de las zapatillas Converse miente. Esta marca es una de las más utilizadas, sobre todo en jóvenes. Es por eso que el video de Tik Tok publicado por el podólogo mexicano Valdo Hernández roza el millón y medio de visualizaciones en esta red social.

En dicho video, el especialista indica que no es recomendable utilizar con frecuencia las zapatillas Converse debido a que “son los más dañinos” para los pies a raíz del material que se usa para su producción, así como otros factores.

A través de su cuenta @mipodologodice reveló las consecuencias de su uso continuo y originó que quienes tienen zapatillas Converse en casa realicen todo tipo de comentarios.

“Deberías estar moderando el uso continuo de esos zapatos, pues son los más dañinos para tus pies”, sostuvo. Según Hernández, no seguir su recomendación podría ocasionar callosidades, hongos, uñas encarnadas e incluso fracturas por el material sintético con el que fueron fabricados.

“Están hechos de material sintético y no permiten la respiración de tus pies. Son muy bajos y no te brindan soporte a la altura del tobillo. Son muy angostos y rígidos para los dedos, sus materiales no brindan protección a tu piel y su suela es plana y resbalosa”, indicó.

Los comentarios de los que utilizan las zapatillas Converse iban desde “a mi colección de Converse no les gusta tu video” hasta los reclamos por atacar a una de sus marcas favoritas.

