¿Por qué Kaiser remplazará a Teorema en la FMS Internacional?

El reconocido rapero Mateo Cervera Machuca, a quien se le conoce en el mundo del Hip Hop como Teorema, fue retirado de la jornada 2 de la FMS Internacional 2019, luego que difundiera en las redes sociales que habría abusado sexualmente de su expareja.

En consecuencia, su compatriota Alex Boris Pino, conocido como Kaiser, será quien representará a la bandera chilena en la competencia que congrega a los mejores raperos de cada país, este año, en Argentina.

Esta decisión la tomó The Urban Roosters, organizador de la FMS Internacional 2019, mediante un comunicado de último minuto, en el que da cuenta sobre lo ocurrido y el nuevo panorama en la competición tras el retiro del famoso rapero.

"Ante los hechos de índole personal acaecidos alrededor de nuestro compañero Teorema, y con la intención de que los mismos se puedan esclarecer lo antes posible, desde Urban Roosters hemos decidido, como medida cautelar, mantener al margen a Teorema de la jornada de FMS Internacional que se celebrará hoy sábado en el Club Hípico Argentino de Buenos Aires”, se lee en el comunicado.

“Acudiendo a la tabla clasificatoria de la jornada 4 y siendo El Menor el siguiente clasificado, contactamos con él para que fuese el sustituto, pero el hecho de ser menor de edad y los permisos que requiere, le impedían viajar a Argentina. Por lo que Kaiser, siguiente en la clasificación, ocupará su puesto”, explicaron.

Ante este panorama Kaiser publicó en sus redes sociales que actualmente no se encuentra en su mejor momento. Sin embargo aseguró que "dejará su vida como en todas las batallas".

"Hoy por problemas personales ocuparé el lugar de Teorema en la FMS Internacional. No creo merecer el puesto, no estoy en el mejor momento competitivo de mi carrera, estoy más puliendo la televisión y shows artísticos, pero aún así estoy entrenando para tener mi puesto a fin de año pero el destino me adelantó las cosas. Quiero que sepan que dejaré mi vida como en todas las batallas. Si saben cómo me pongo, pa qué me invitan", publicó.