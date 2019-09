¿Por qué se celebra hoy el Día Mundial del Sexo?

Síguenos en Facebook

Hoy se celebra el Día Mundial del Sexo y muchos usuarios a través de las redes sociales se preguntan el porqué es cada 6 de setiembre.

¿Por qué hoy?

La fecha escogida es porque hace alusión a la combinación del número seis con el nueve, "69", conocida posición sexual del Kamasutra.

Esta pose hace referencia a dos personas realizando sexo oral, que podría ser muy disfrutada por ambos géneros y recibir placer mutuo.

¿Cuáles es el mejor día para tenerlo?

Investigadores de la London School of Economics and Political Science determinaron que hay un día en particular de la semana para tener relaciones sexualesa, informa. Información que llega justo este 6 de septiembre, en que se celebra el Día Mundial del Sexo.

Si bien los fines de semana hay más disponibilidad de tiempo para que las parejas tengan momentos de intimidad sin estar muy preocupados por el trabajo o quehaceres, el estudio revela que, biológicamente, existe un día de la semana donde el cuerpo humano está en mayor capacidad de obtener una experiencia satisfactoria durante las relaciones sexuales: los jueves.