¿Subirá el precio del ceviche en los próximos días? Este es la gran pregunta de muchos peruanos ante la constante alza que viene sufriendo el precio del limón.

Según el presidente de la Asociación Peruana de Restaurantes Marinos y Afines del Perú, Juan Vargas, este aumento de precio en el limón también se viene extendiendo en otros productos como la cebolla, camote, ajíes y otros insumos.

Vargas lamentó que el limón haya llegado a costar hasta 15 soles el kilo en los últimos días. Precisó que esto se debe a las malas cosechas en el norte por el tema de las lluvias a inicios de año.

“Preocupa la rentabilidad de los restaurantes. Este alto costo nos preocupa porque esto podría prolongarse hasta octubre, fíjese que ayer (29 de agosto) hemos tenido una reunión - en La Perla, Callao - a nivel de asociados y hemos acordado promocionar el ceviche con ofertas de hasta el 50% porque estamos a puertas de la ‘Semana de la Cocina Peruana’”, señaló Vargas en declaraciones a RPP.

¿Subirá el precio del ceviche?

Vargas fue bastante sincero sobre esto, la idea acordada es que no suba, pero si se reducirá las porciones de ceviche. “Definitivamente no serán porciones completas, pero tenemos que bajar los precios para que los clientes puedan celebrar esta festividad en todos los distritos. (Sobre si se mantiene el precio del ceviche, pero con porciones reducidas) Claro, porque sino vamos a trabajar a pierde o en todo caso otros restaurante optarán por reducir el personal de cocina, y eso no es algo que compartimos todos”, acotó.

¿Qué opciones hay para reemplazar al limón?

Vargas explicó que los platos marinos no siempre deben llevar limón. Recordó las recomendaciones de prestigiosos cocineros como Gastón Acurio y Virgilio Martínez, dueño del restaurante Central.

En reemplazo del limón, a gustos y sabores, se puede usar la cocona, el camu camu, el aguaymanto, y la naranja agria huachana. Estas opciones pueden servir para la preparación de un tradicional ceviche.