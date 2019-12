Programa mostró que jóvenes ya no saben ver la hora en relojes de manecillas (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El programa estadounidense de comedia 'Jimmy Kimmel Live' mostró que algunos jóvenes no saben cómo leer la hora en los relojes de manecillas.

En la emisión de esta producción por internet, se entrevistaron a jóvenes de entre 15 y 30 años, a quienes se les preguntó por la hora que marcaba el reloj de manecillas, sin embargo varios mostraron dificultad para leer correctamente lo que marcaba el horario y el minutero.

''Oh no. No puedo'', respondió una estudiante que fue consultada por la hora durante el segmento 'Can you do it?'.

'Mis maestros van a estar tan decepcionados al saber que no he leído un reloj como este desde la escuela primaria'', dijo otra chica.