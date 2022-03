Debido a su genialidad en la televisión mexicana, Roberto Gómez Bolaños se convirtió en uno de los más grandes comediantes de todos los tiempos, en especial de América Latina, donde alcanzó la fama entre niños y adultos gracias a sus personajes como “El Chavo del 8″ y “El Chapulín Colorado”.

Su popularidad se extendió por décadas, entreteniendo a varias generaciones, que aún recuerdan a aquel artista mexicano polifacético, pues además de ser actor y guionista, fue director y productor televisivo. Si bien, este ícono del humor dejó de existir a los 85 años, el 28 de noviembre de 2014, su legado sigue vigente.

Una de sus más fieles admiradoras es su viuda Florinda Meza, quien compartió su vida con el popular Chespirito cerca de 40 años hasta el día de su partida. Debido a que compartieron muchas experiencias juntos, ella reveló cuál fue la última voluntad del genio de la comicidad.

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños compartieron casi cuatro décadas juntos (Foto: Mauricio Duenas / AFP)

¿CUÁL FUE LA ÚLTIMA VOLUNTAD DE ROBERTO GÓMEZ BOLAÑOS?

Para dar a conocer cuál fue lo último que quiso Roberto Gómez Bolaños, la actriz que interpretó a Doña Florinda mostró, una vez más, su inconformidad por sacar del aire los programas de su esposo tras ser emitidos durante 50 años ininterrumpidos en México y Sudamérica, esto luego de que Roberto Gómez Fernández no llegó a un acuerdo con Televisa en 2020.

Como se recuerda, a través de sus redes sociales, ella lamentó que se retirara los programas de Chespirito, justo cuando la gente necesitaba mayor entretenimiento, más porque la gente estaba confinada por el COVID-19; al tiempo de asegurar que fue una decisión equivocada. “Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran”, escribió.

Asimismo, dijo que dicha decisión fue exclusivamente de Televisa y que en ningún momento la incluyeron o informaron de lo que iba a suceder, por lo que dijo que su esposo hubiera querido otra cosa para sus creaciones.

“Yo no estuve involucrada en esa decisión, no me tomaron en cuenta. Yo jamás hubiera permitido que el programa se dejara de transmitir. No es lo que mi Rober [Roberto] hubiera querido. Por eso ahora estoy luchando legalmente para que pueda regresar a las pantallas”, señaló en sus publicaciones.

Homenaje a Roberto Gómez Bolaños en el estadio Azteca con capacidad para 105.000 espectadores en la Ciudad de México el 30 de noviembre de 2014, dos días después de su muerte (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

CHESPIRITO SUFRIÓ MALTRATOS DE TELEVISA CUANDO ESTABA VIVO

Florinda Meza se unió a una conversación en vivo con Cynthia Klitbo, quien en medio de la pandemia inició un nuevo programa en redes sociales, para darle a conocer los complicados momentos que pasó Roberto Gómez Bolaños tras la cancelación de sus programas en 1980.

“Primero lo sacan del aire 15 días antes de que cumpliera los 25 años ininterrumpidos en México, aunque seguía al aire en otras partes del mundo. Pero en fin, total que Roberto estaba en una profunda depresión, solo el teatro lo sacaba, lo levantaba, pero fue empeorando y empeorando”, contó.

Añadió que a ello se sumó la frustración, que lo llevó a una depresión y otras enfermedades. “Cuando la gente tiene fuertes pérdidas, fuertes frustraciones, todos tenemos una genética, donde hay enfermedades que pueden darte y no, pero a veces una fuerte impresión, una gran pérdida, una frustración puede detonarte eso”.