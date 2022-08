En la actualidad, las herramientas digitales juegan un papel fundamental en la educación, las cuales no solo se pueden emplear para motivar, ayudar a la comprensión de las clases y reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En los últimos años, la industria gaming ha crecido de forma sostenida. Y América Latina no ha sido la excepción con una alza de +4% de nuevos jugadores y un 17% de personas que volvieron a jugar a partir de 2020 en toda la región de acuerdo con datos de Think With Google, lo que muestra el potencial de este mercado como plataforma de comunicación con las personas.

En este sentido, el aprendizaje basado en juegos es un enfoque que consiste en la utilización de dinámicas de juegos o videojuegos como herramientas lúdicas que pueden apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Hoy día se pueden hacer uso de los recursos digitales como los videojuegos para desarrollar habilidades de los estudiantes, siempre y cuando estén enfocados en un objetivo de aprendizaje.

“Es importante tener en cuenta la diferenciación de Gamificación y aprendizaje basado en juegos, ya que la primera consiste en aplicar conceptos y dinámicas propias del diseño de juegos que estimulan y hagan más atractiva la interacción del alumno con el proceso de aprendizaje, con el objetivo de que éste consiga adquirir de forma adecuada determinados resultados. Utilizando la predisposición natural del ser humano hacia la competición y el juego para hacer menos aburridas determinadas tareas que, gracias a estos métodos, pasan a ser realizadas de forma más dinámica y efectiva”, explica Patricia Herrera, Directora de EdTech para LATAM en CYPHER LEARNING, la plataforma de aprendizaje inteligente más completa del mundo.

Cinco videojuegos educativos

Herrera, pedagoga, creadora de programas de capacitación, experta en gamificación y asesora de digitalización en la enseñanza en América Latina, comparte 5 videojuegos educativos para complementar sesiones de aprendizaje:

Google Word Coach:

Este juego desarrollado por lingüistas ayudará a los estudiantes a mejorar sus habilidades de comunicación verbal a través de divertidos juegos relacionados con las palabras. Google Word Coach se lanzó en 2018 diseñado para ayudarnos a expandir el vocabulario en inglés de una manera divertida y atractiva. Aparece debajo de nuestro diccionario y cuadros de traducción o cuando alguien busca “Google Word Coach”.

Civilization:

¿Qué hace que una civilización prospere mientras otra muere? Los jugadores aprenderán eso mientras construyen sus propios imperios en este juego clásico. El juego ofrece lecciones de estrategia, culturas antiguas y modernas y los fundamentos de la sociedad humana; un gran acompañamiento para las lecciones de historia. No por nada tiene más de 30 años en el mercado y está disponible en plataformas como PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Rocket Math:

Por menos de dos dólares se puede descargar de la App Store para iPhone y también iPad, además de Google Play. Este excelente juego de aprendizaje de matemáticas tiene un valor real, especialmente porque varias fuentes lo han nombrado uno de los mejores juegos para niños. Sin duda, ayuda a que las matemáticas sean divertidas, proporcionando a los jugadores la friolera de 56 misiones matemáticas diferentes.

Spore:

Los estudiantes pueden entusiasmarse con la evolución jugando este videojuego que los lleva a través de organismos unicelulares hasta la exploración y colonización del espacio. Los jugadores diseñan lentamente sus propias criaturas, agregando rasgos y comportamientos en el camino que ayudarán o dificultarán su supervivencia a medida que evolucionan. Es divertido, adictivo y furtivamente educativo. ¿Lo mejor? Está disponible en todas las plataformas.

Minecraft:

Este videojuego no es solo un juego educativo, se ha convertido en un fenómeno mundial. El adictivo reto ha cautivado a estudiantes y padres por igual. ¿Por qué? Inspira la creatividad y la resolución de problemas a la vez que es simplemente divertido. Este juego multiplataforma está disponible en Xbox, Playstation 4, Nintendo Switch, iOS, Android y Windows.

Reto de la educación

El principal reto de la educación es transformar sus paradigmas educativos, las formas de producción del conocimiento son ahora nuevas formas de aprendizaje a partir del hipertexto, por lo que sus principales características son: la flexibilidad, inmediatez, imprevisibilidad, conclusividad y desterritorialización que son sinónimos del hiperaprendizaje.

El acceso a la información de manera inmediata y accesible es un área de oportunidad para que los docentes cambien su rol de ser meros informantes a guías, facilitadores, asesores. Ya que el 41% de los latinoamericanos pasan una hora o poco más jugando juegos en su dispositivo móvil.

