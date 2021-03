El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, habló sobre la práctica de autoflagelación y aseguró que la lleva a cabo de manera personal desde hace unos 40 años.

En declaraciones a Exitosa, reconoció que ha usado cilicios, que son cordones de metal con púas que se colocan alrededor de una extremidad, como una pierna, para infligir dolor en uno mismo.

“[¿Castigas tu cuerpo para controlar el deseo?] No es controlar el deseo, es unirme a la pasión de Cristo. [La respuesta es sí] Sí, no lo voy a negar. Pero es una práctica de unión a la pasión de Cristo. Usar un cilicio no es doloroso (en comparación). En mi caso tengo hasta callos tras 40 años, te imaginarás”, señaló esta mañana.

Rafael López Aliaga habló sobre autoflagelación en una entrevista radial. (Exitosa)

“Yo lo hago voluntariamente, a solas, 10 minutos, 20 minutos, para unirme a la cruz de Cristo. Es una práctica personalísima”; añadió.

López Aliaga reiteró que usar herramientas de autoflagelación como el cilicio es algo voluntario y que no tiene problemas en reconocerlo como parte de su práctica de celibato.

“No es reprimir (el deseo) es elevar a Dios, decir a la Virgen María, por ejemplo, si veo un ‘mujerón’, le digo a la Virgen María ‘tú eres más bonita’ directamente. Entonces, estoy tan enamorado de la Virgen María que realmente me llena de paz y alegría y fortaleza”, aseguró.

Deudas ante la Sunat

En otro momento, Rafael López Aliaga aseguró que no ha pagado las deudas que registra su nombre ante la Sunat porque “no ha sido notificado” y que está investigando por qué han sido publicados estos montos a pesar de que, según indicó, paga “20 millones de dólares al año” en impuestos a la renta, regalías y tributos.

“[¿Por qué no se pagaron deudas ante la Sunat?] Porque no fueron notificadas. He pagado todas mis deudas siempre, pero si me notifica 25 años después de que hay una deuda del año 95, 97 y otras deudas que no han sido reconocidas, están en proceso de impugnación”, comentó.

El candidato de Renovación Popular se refirió así a las deudas que, según informó La República, tienen sus empresas por un valor total de S/28,4 millones.

A esto se sumó que, en el portal de la Sunat para la “Consulta de Omisos y Deuda Tributaria Exigible”, el RUC que tiene Rafael López Aliaga presenta una deuda pendiente de pago de S/45.454 por el periodo tributario del 2013. Por este monto, se indica que la cobranza coactiva habría empezado el 25 de febrero de este año.

En el portal de la Sunat, Rafael López Aliaga tiene una deuda de más de S/45 mil.

“Estamos con una Sunat media loca. Hoy he pedido una declaración de la Sunat. Como persona natural hoy he presentado una carta de hoy (jueves 11 de marzo) de Sunat que pone que no tengo deudas. Si se demuestra que la debo, la pagaré, pero me llevo sorpresa a sorpresa de la Sunat”, indicó a RPP.

