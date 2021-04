El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aseguró que estaba enfermo y que leyó “a propósito”, esto tras las críticas que recibió por leer sus propuestas durante el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En Willax TV, aseguró que se quedó sin voz tras una gira proselitista en Puno y que un médico le recomendó no asistir al debate, aunque posteriormente le recetó un corticoides.

Rafael López Aliaga justificó por que leyó durante debate presidencial

“Estoy enfermo, he hablado mucho. Estuve en Puno, hablando a las 8 de la noche, con lluvia. Me he quedado sin voz, me he infiltrado, me he puesto un corticoides para recuperar la voz”, expresó.

No obstante, López Aliaga consideró que el formato utilizado por el JNE para el debate presidencial es “poco serio”, pues un minuto no le alcanzaba para exponer todas sus propuestas.

“No soy político, llevo cosas concretas y leí a propósito. El formato es de un minuto, he hecho un resumen de todos los conceptos que he mandado, son más de 60. He hecho una estructura para cada tema de 4 minutos”, acotó.

“Para no repetirme, tengo que leer. Soy buen orador, soy de hablar bien pero un formato de un minuto es poco serio”, sentenció el candidato presidencial.

