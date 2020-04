Las historias detrás de cada miembro de la primera línea de batalla contra el coronavirus en el país no dejan de sorprender. Esta vez le tocó a Renzo Luigi García Mendoza, quien pertenece a la selección nacional de lucha y es capitán del ejército peruano.

El campeón sudamericano de lucha vigila las calles de Lima como parte del estado de emergencia declarado por el Gobierno para hacerle frente al incremento de casos de COVID-19 en el país.

García Mendoza relató lo que significa para él servir al Perú desde esta perspectiva y los procedimientos que tiene que seguir tras ser capacitado antes de salir a las calles por decisión del Gobierno.

“Antes de salir a las calles, la Policía Nacional nos fue a dar instrucciones de cómo comportarnos con los ciudadanos. Es una tarea complicada para todos, pero sobre eso mucho nos ayuda el deporte. Yo he practicado la lucha olímpica desde muy chico. Eso me ayudó a combatir este momento, a la salir a la cancha. Los deportistas militares estamos sudando la camiseta y dejando todo por el Perú”, declaró.

No obstante, el trabajo no es nada fácil. Se conoce que parte de la población no acata las disposiciones para la lucha contra el coronavirus. En todo el Perú se han detenido a más de 50 mil personas por dicho motivo.

“Es triste ver cómo la gente no ha concientizado este tema de la pandemia. Me parece que es por un tema de falta de cultura. No hemos tenido la experiencia anterior como Corea con otras pandemias. Nos falta mucho. Lo ideal sería que lo hagamos por las buenas, que no salgan, pero a lo largo del recorrido se ha visto que a veces que la gente no tiene esa conciencia. Se ponen a tomar licor, insultarnos, desmerecernos”, insistió el capitán del Ejército.

Foto: IPD

No saber mucho del enemigo al que uno se enfrenta agrava la situación. Del coronavirus se conoce poco y eso significa un abanico de posibilidades que Renzo García toma en cuenta durante las horas en las que vigila las calles de la capital para hacer cumplir las normas.

“Se podría decir que esto es una guerra. Combatimos contra un enemigo invisible. Es mucho más dura la pelea. No sabemos quién está o no infectado. Si presenta síntomas bien, pero si es asintomático de repente puedes coger en algún lugar y te infectas. Es un enemigo complicado y estamos haciendo todos los esfuerzos para combatirlo”, sostuvo.

El deportista reveló que estuvo en la ciudad de Wuhan un mes antes de que se detectara a la primera persona con COVID-19 en la ciudad considerada como el epicentro de la pandemia.

Foto: IPD

“El año pasado fui al mundial de lucha que se desarrolló en Wuhan, en China, fue en octubre y en noviembre se detectó el primer enfermo por Covid-19. Pero en esa ocasión nos llamó la atención cuando salimos por algunas partes de la ciudad viendo a la gente que usaban mascarillas, ellos ya están acostumbrados a llevarla, en cambio nosotros no, para nosotros hace unos meses nos parecía sumamente raro (...)", confesó García.

Renzo practica lucha desde los 15 años y es parte del Ejército hace 13. Como él, hay muchos relatos escondidos en las calles del país pertenecientes a quienes hoy son los verdaderos luchadores frente a la pandemia del coronavirus. Ellos no piden más que una sola cosa: quédate en casa.