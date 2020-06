El rodaje de “Matrix 4”, que se inició en febrero, pero tuvo que interrumpirse por la crisis del coronavirus, se reiniciará el próximo seis de julio.

Sus productores se encuentran en pleno trabajo de convocatoria del personal técnico para volver a filmar. Por el momento, no se ha retrasado su fecha de estreno, pues sigue prevista para el 21 de mayo de 2021.

habla reeves. “Lana Wachowski escribió un guión estupendo con una historia maravillosa que resonaba conmigo. Esa es la única razón para hacerlo. Trabajar con ella de nuevo ha sido asombroso. Es realmente especial y la historia creo que tiene cosas significativas que decir, de las que podemos nutrirnos”, dijo Keanu Reeves, estrella de la saga.

La actriz Carrie-Anne Moss coincidió con su compañero sobre lo apasionante de la historia que presentarán en esta cuarta entrega.

“Nunca creí que sucedería. No estaba en mi radar en absoluto. Cuando me trajeron el guión y la forma en que me lo dieron, con una increíble profundidad y toda la integridad y el arte que te pueda imaginar, fue como un regalo”, agrega la estrella.

Las hermanas Lana y Lily Wachowski crearon la película original en 1999, que ahora se considera icónica en el género de ciencia ficción. La cuarta cinta estaba siendo esperada desde hace mucho por millones de seguidores.