Rodrigo de Paul, uno de los más destacados mediocampistas de la selección argentina, decidió revelar el tierno gesto que tuvo su novia, la cantante Tini Stoessel, luego de que Argentina perdiera 2-1 ante Arabia Saudita en el debut en Qatar 2022.

A través de un post en su cuenta de Instagram, el ‘Motorcito’ contó que la intérprete de ‘La Triple T’ tomo un vuelo con dirección a Qatar para apoyarlo en el difícil proceso que estaba viviendo como seleccionado albiceleste.

“Esta foto es después de Arabia... ¡Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada! Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo”, reveló

“Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí”, agregó.

Asimismo, el recio volante argentino cerró su mensaje hacia Tini con palabras amorosas, mencionándole que estaba cumpliendo la promesa que le hizo que pronto estarán juntos tras la Copa del Mundo.

“Cuando arrancó esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra... En poco te abrazo, espéreme un poquito más... Gracias. Te amoooo”, escribió Rodrigo de Paul.