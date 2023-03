Rossina Tapia fue coronada recientemente como la flamante Señora Perú Universo 2023, certamen dirigido por Tito Paz, donde tuvo competidoras de distintas ciudades del país. Rossina impresionó a los jueces no solo por su belleza, sino también por su actitud e inteligencia.

Rossina es natural de la ciudad de Trujillo tiene 36 años y desde los 19 ha estado en el mundo del modelaje, pero su objetivo principal siempre ha sido representar a Perú en un certamen internacional. Lamentablemente, las puertas siempre le fueron cerradas por distintos factores. “Primero me decían que era muy baja, que no tenía el tipo de Miss, que me quedara solo haciendo cosas de modelaje”, dijo Rossina en su experiencia con el bullying, algo que vivió muy de cerca, pero que supo lidiar positivamente y sobresalir pese a los malos comentarios.

El tiempo pasó, se casó y se dedicó a apoyar a su esposo en sus negocios, y a ser su hincha número uno en las competencias donde participaba como piloto de autos. Es así como comenzó a gustarle el mundo de los automóviles. Pero en su mente siempre quedó la idea de que no podía ser miss y representar a su país como lo había soñado desde pequeña.

Rossina Tapia, Señora Perú Universo 2023.

Su apuesta por el Señora Perú

Los concursos de belleza solo permiten participar hasta cierta edad, y fue entonces que después de muchos años, llegó a conocer acerca del certamen Señora Perú y le propusieron ser la representante de la ciudad de Trujillo el año pasado. “Inmediatamente pensé que esta era mi oportunidad de demostrar que podía hacerlo”, mencionó Rossina. Hace unos días se realizó el concurso en Lima, donde compartió con las otras candidatas y demostró que ni la edad, ni ser madre, ni los estándares de belleza establecidos son ahora un impedimento para compartir tus sueños.

Rossina Tapia Loya se coronó como la nueva Señora Perú Universo 2023 y nos representará en la ciudad de Manila, Filipinas, en octubre de este año. Para este certamen, Rossina ya comenzó su preparación. “Lo logré, lo imaginé y ahora tengo una responsabilidad muy grande porque seré Perú en un certamen internacional. Me encuentro ya preparándome para ser una digna representante de nuestro país y poder compartir nuestra cultura con el mundo”, mencionó Rossina.

Gran representante trujillana

Trujillo ha ganado la corona de Señora Perú Universo durante tres años consecutivos, y Rossina se siente agradecida por todo el apoyo de su comunidad de seguidores. “Ya no solo represento a mi ciudad, ahora represento a Perú y quisiera el apoyo de todas las madres y mujeres que alguna vez soñaron con ser una reina de belleza y les dijeron que no. Yo soy una ama de casa, madre y esposa que acaba de cumplir un sueño”, recalcó Rossina.

Un dato importante a señalar es que a raíz de su inmersión en los concursos de belleza, Rossina ha tenido la oportunidad de ser parte de diferentes obras de labor social en su ciudad, involucrándose de manera altruista ayudando a empoderar mujeres a través de capacitaciones flash no solo de motivación sino también de conocimientos básicos para desarrollos de micro empresas.