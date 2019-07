Sanmarquino que fue el primero en cola del almuerzo especial: "​Logramos aguantar el frío" (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Aaron Quispe Romero, estudiante de la Facultad de Química e Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, no vio como obstáculo la llovizna ni los 14°C de temperatura en Lima para ser el primero en la cola de cupos para el tradicional almuerzo especial por Fiestas Patrias.

En lugar de pedir su ticket de almuerzo ese mismo día, el joven aprendiz de Química Pura esperó abrigado desde la noche anterior junto a su amigo para recoger el boleto número 1 de esta actividad celebrada todos los años en julio y en diciembre.

"En realidad coordiné con mi amigo Alejandro, que es de la carrera de Química también. Nos quedamos desde las 11 de la noche y a las 3 o 4 de la madrugada empezaron a llegar las demás personas. La mayoría trajo su frazada. Yo llevaba puesto una chompa, dos pantalones polar y mi amigo llevó una frazada y una chompa de lana", contó el alumno de 20 años a Diario Correo.

Foto: Aaron junto a su amigo Alejandro en los exteriores de la puerta 1 de la Universidad de San Marcos en la avenida Venezuela.

Pese a vivir en Independencia, Aaron se quedó esta vez en la ciudad universitaria pues tenía el deseo de ser el número 1, algo que no pudo cumplir el año pasado, cuando ingresó a San Marcos.

"Sí quería ser el número 1 esta vez, es que el año pasado con mis amigos quisimos agarrar el primer ticket, pero no pudimos y nos quedamos con ese gusto. El año pasado fui el número 40 o 43", "Normal logramos aguantar el frío, había un perro de San Marcos que nos estaba acompañado", dijo.

Foto: Un perrito acompañó a los jóvenes en la fría noche para recoger el ticket número 1.

Cuenta que tras esperar casi siete horas, otros de sus amigos llegaron pero debieron formar fila más atrás porque no estaba bien colarse, pues saben que los que llegaron antes se molestarían.

"Luego nos reunimos con otros amigos de otras carreras de ingeniería a las 5 o 6, cuando ya estaban a punto de repartir los tickets", explicó.

Ya con el ticket del almuerzo en la mano, Aaron tuvo que correr hacia el comedor pues debía hacer otra cola, la del desayuno especial, en la que todos degustan una taza de chocolatada, panetón y una manzana junto a sus amigos en las mesas del comedor sanmarquino y a la hora del almuerzo, los esperaba una porción de pollo al horno, una botella de gaseosa y otra de yogurt.

Lo llaman 'El Gusano Legendario'

"Me han estado diciendo el 'Gusano Legendario'. Mis amigos de la universidad me han estado felicitando y me han estado molestado por eso también. Si me gustaría saber la historia del anterior 'Gusano', cómo era", dijo tras contar que le dan este título a todo aquel que es el primero de la fila del comedor en los almuerzos especiales.

"El próximo año me toca solo acompañar a mi amigo para que sea el número 1, yo seré el número 2 o el 3. Como este año me toco a mi ser, el próximo le toca a él", contó el joven.