Este año, el Día del Amor y la Amistad se celebrará de manera diferente, y las parejas tendrán que utilizar las plataformas virtuales para poder dedicarse mensajes que expresen sus sentimientos. Si eres de esas personas que son de pocas palabras o no encuentran la inspiración necesaria para redactar una carta de amor, entonces te contamos que una librería ha lanzado una peculiar y romántica campaña: “Le dedicamos un poema por ti a él o ella”

Sandra Olivari, gerenta de la Librería Delivery Calle de Libros, nos cuenta que decir un poema no es exclusivo para las parejas, sino también entre amigos y familiares..

“El “Le dedicamos un poema a él o a ella” es un evento online en que puedes elegir quién es el poeta que escribirá ese poema o declamará el poema que quieres dedicar a esa persona que amas sea tu pareja, amistad o familiar. Es motivo de expresar de forma original y elevar el valor de la poesía” , comentó Olivari.

UNA ROMÁNTICA MANERA DE CELEBRAR EL 14 DE FEBRERO

Debido a la pandemia por coronavirus, las medidas de bioseguridad exigen que los objetos sean desinfectados antes de ingresar a un establecimiento o casa. Si regalarás un ramo de flores o un peluche a esa persona especial, puede que el producto se dañe.

Por ese motivo, regalar un poema virtual es una de las opciones que se está volviendo tendencia para este14 de febrero.

“No haces daño a nadie, ni te expones ni expones a los demás a salir contagiado de la COVID. Hay asintomáticos que por no tener síntomas creen que no pueden contagiar, y eso no es siempre cierto. Por lo pronto, el reto es usar el internet para hacer actos humanos y no al revés, que sería, dejarnos llevar por la inmediatez y pantallas dejando a lado lo que nos hace humanos: Los sentimientos no son emoticones”, expresó.

