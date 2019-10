Seis razones para enamorarse de un periodista

Síguenos en Facebook

Ya sea por medio de diarios, radio, televisión, Internet, relaciones públicas, entre otros trabajos más, los periodistas tienen la misión de informar sobre los hechos transcendentales o curiosos que ocurren en el mundo. Este primero de octubre se celebra “El Día del Periodista” y hoy te damos algunas razones para enamorarte de una persona que ejerce esta increíble profesión.

Gracias a su trabajo, siempre tiene algún tema de conversación, ya que saben algunos temas generales y otros que dominan a la perfección. Jamás de aburrirás con un periodista, además te mantendrá informado de todo.

2 espontaneidad

Debido a su trabajo de comunicar, los periodistas siempre son espontáneos, no les asusta hablar en público y siempre tiene ideas muy locas para pasar el rato con la persona que más les gusta.

3 soluciones

Gracias a su poder de investigación y a que siempre están buscando argumentos, los periodistas suelen tener soluciones para todo, o pueden encontrarlas. Cuando se trata de amor, nunca se rinden.

4 sociables

Son seres altamente sociables, y no le temen llegar a una fiesta y comenzar a platicar con personas que no conocen de temas que no dominan, siempre conducen la conversación por un buen camino.

5 eventos

Los periodistas son invitados a eventos de lanzamiento, conferencias, conciertos y demás, por ese motivo siempre tendrás algo qué hacer con él o ella.

6 creatividad

La universidad los obligó a ser creativos. Si quieres fiestas inolvidables, veladas de película, obsequios originales y una vida de recuerdos únicos, un periodista te lo puede dar.