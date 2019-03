Preparan nueva serie de ‘Sex and the City’ (VIDEO)

¿Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda, volverán a la pantalla chica? Hace poco, la escritora de la exitosa historia en la que se inspiró esta serie (Sex and the City), publicó en su cuenta de Twitter una especie de secuela llamada “IsThereStill Sex in the CIty?”, la cual confirmó que Paramount TV la llevará a la TV.

Al parecer, la publicación de Candace Bushnell es una selección de ensayos sobre la vida sexual, romántica y general de mujeres de más de 50 años en la glamurosa ciudad de Nueva York.

Luego de las numerosas peleas entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall, descartando una tercera película, la autora, con su nuevo libro, abre otros nuevos panoramas.

“Hubo un tiempo en que las personas de cincuenta y pico empezaban a pensar en la jubilación, en trabajar menos y en dedicarle más tiempo a sus hobbies y amigos. En resumen, las personas de esa edad no esperaban mucho más que envejecer y engordar. No se esperaba que hicieran ejercicio, empezaran nuevos negocios, se mudaran, tuvieran sexo casual y se reinventaran. Pero así es como son las vidas de muchas mujeres de cincuenta y sesenta años hoy en día y estoy emocionada de poder reflejar esa realidad rica y compleja en la página y ahora también en la pantalla chica”, comento la escritora.

Candace también se ocupará de la redacción del capítulo piloto. Por el momento solo falta que las cuatro actrices confirmen su participación en este nuevo proyecto que, según piensan los usuarios, esto puede sacarlas del olvido y también sumarles a sus cuentas bancarias una inmensa cantidad de dólares.