South Park es censurado por China al burlarse de su gobierno (VIDEO)

Los creadores de South Park presentaron una insólita disculpa a China, luego que fueran censurados por el gigante asiático.

El capítulo llamado Band in China (Banda en China), representaba el trabajo forzoso en una prisión china y parodiaba a las empresas que cedían a la censura para obtener beneficios comerciales. Bajo esa línea, también envió un gancho directo a Disney.

No puedo vender mi alma así, dice un personaje, que estaba bajo la presión de la censura china para reescribir su música. No vale la pena vivir en un mundo donde China controla el arte de mi país, añadió. En la previa, había sido presionado a abandonar sus ideales para poder disfrutar de los beneficios económicos del mercado chino.

Los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, comparten la visión de este personaje y su respuesta no fue muy sincera en Twitter.

"Al igual que la NBA, damos la bienvenida a los censores chinos en nuestros hogares y en nuestros corazones", escribieron, en referencia a la polémica entre la liga de baloncesto y el equipo Houston Rockets, criticados en China por un tuit en apoyo a los manifestantes en Hong Kong.

"Nosotros también amamos el dinero más que la libertad y la democracia. Xi no se parece en nada a Winnie the Pooh", se lee, como una referencia a los memes prohibidos que comparan al presidente chino Xi Jinping con el oso corpulento

You gotta lower your ideals of freedom if you wanna suck on the warm teat of China. #southpark23

