Después de horas desde que se viralizara las fotografías de él y su hijo junto al féretro del fallecido exfutbolista Diego Armando Maradona, Claudio Fernández pidió perdón públicamente a la familia del campeón del mundo.

Según el extrabajador de la funeraria Sepelios Pinier, todo sucedió de un momento a otro y aseguró sentirse arrepentido por haber tomado la foto junto a su hijo Claudio Ismael.

“Yo con Sepelios Pinier (la casa funeraria) y con varias cocherías trabajo hace varios años. Soy de las personas que no piensan en sacar fotos de féretros o fallecidos por respeto. ¿Qué te puedo decir? Estábamos acomodándolo, ya para llevarlo, y me dicen ‘flaco’ y mi hijo, como todo pibe, levantó el pulgar y sacaron la foto. Pido respeto y perdón a todos. Yo le hice el servicio al papá de Maradona, al cuñado, y jamás lo hice”, recoge TyC.

Fernández indicó que ha recibido amenazas de muerte tras la difusión de las fotografías junto al cuerpo del fallecido “Pelusa” y volvió a pedir perdón por lo ocurrido.

“He recibido amenazas. Soy de barrio, me conocen. Me dicen que me van a matar, que me van a romper la camioneta, amenazan a mis hijos, y no soy de esa clase de personas. Esa foto no fue sacada de mi teléfono, la sacaron de otro, eso es lo peor de todo. Jamás pensé que la iban a subir o que la iban a pasar a un grupo o viralizar. Le pido disculpas a la familia Maradona”

