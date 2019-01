​Super Bowl 2019: porristas hombres aparecerán por primera vez en la final (FOTOS)

Síguenos en Facebook

La final del Super Bowl 2019 traerá una nueva sorpresa: por primera vez aparecerán porristas hombres como parte de uno de los equipos.

Esta vez Quinton Peron y Napoleon Jinnies representarán a Los Ángeles Rams, quienes participarán por primera vez en el partido final de la postemporada de la NFL, donde su equipo se enfrentará al New England Patriots el próximo 3 de febrero en Atlanta.

(Instagram: @napoleonjinnies | @laramscheer)

Quinton Peron, en marzo de 2018 reveló lo motivado que se sentía para audicionar por los Rams: "Estaba en el juego de los Lakers un miércoles y estaba viendo al equipo de las chicas y me pregunté: '¿por qué no puedo estar ahí?' He sido coreógrafo de chicas en equipos profesionales, he bailado con varias de ellas y pensé: '¿por qué yo no?'", expresó a Good Morning America de ABC.

Mientras que Napoleon Jinnies, en entrevista con el mismo programa hace unos días, sostuvo lo siguiente: "Ha sido una locura estos 10 meses, bailando fuerte y realmente involucrándonos con la comunidad, nuestro equipo y apoyando a nuestros jugadores. No puede creer que llegamos hasta acá, sé que muestra que hemos trabajado muy duro".