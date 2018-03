Tai Loy da mala noticia a hinchas sobre álbum Panini de tapa dura (FOTO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Este jueves salió a la venta el álbum oficial del Mundial 2018 de la editorial Panini, el cual tuvo gran demanda entre el público peruano. Miles de hinchas madrugaron con el propósito de adquirirlo, sobre todo el de la presentación de tapa dura.

Lamentablemente muchos se quedaron con las ganas de comprarlo, pues debido a la gran demanda estos se agotaron rápidamente en las primeras horas del jueves.

Tai Loy, uno de los distribuidores autorizados a nivel nacional del álbum del Mundial de Rusia 2018 de Panini, emitió un comunicado que no le gustará para nada a los usuarios, pues indica que recibirá un nuevo lote recién en abril.

"En vista de la gran demanda que ha tenido el álbum oficial 2018 FIFA World Cup de Panini en su edición limitada de tapa dura, tenemos el agrado de comunicarles que estaremos contando con un nuevo lote que estará disponible en todas nuestras tiendas en la primera semana de abril", señala el mensaje en su cuenta de Facebook.

No ha tardado en aparecer las quejas de los usuarios y clientes, sobre todo de los que realizaron sus reservas con anticipación y no pudieron hacer el pago debido a que no se activó dicha opción.