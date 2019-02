Tania Ruiz Eichelmann, la modelo que estaría relacionada con Enrique Peña Nieto

Síguenos en Facebook

Tania Ruiz Eichelmann de 31 años y natural de San Luis Potosí, México, publicó en sus redes sociales dos fotos junto al ex mandatario de México Enrique Peña Nieto en Madrid. Luego de la difusión de estas instantáneas, la vida de la modelo dio un giro de 180 grados, ya que fue vinculada sentimentalmente con Peña Nieto.

Cabe mencionar que ninguna de las dos fotos es comprometedora, pero han dado pie a multitud de rumores. Solo bastaron unas horas para que el nombre de Tania Ruiz Eichelmann fuera tendencia en las diferentes redes sociales y en el famoso buscador mundial, Google.

La familia de Tania Ruis se ha mantenido al margen de todos estos rumores, pero las declaraciones de Bobby Domínguez, expareja de la modelo, avivaron más el fuego de las especulaciones, al confirmar que ellos ya habían roto su relación.

Tras la tormenta mediática por la publicación de las fotografías antes descritas, Bobby Domínguez reveló al diario Reforma lo sigueinte: “Me enteré por Tania. Estaba conmigo. Empezó a recibir la noticia, se empezó a viralizar y me lo dijo (…) Recibí muchísimos mensajes y llamadas de apoyo de mi gente, pero yo estoy comunicando que Tania y yo ya no estábamos juntos y que lo que pasó o no haya pasado, ya no me toca a mí”. Y añadió: “Fue una notición, básicamente porque es con Peña. Tania y yo estamos bien. No hay un tema entre nosotros. Yo le deseo lo mejor. No sé si tiene onda con Peña o no, es cosa de ella. De mi parte, que encuentre a la pareja con la que sea feliz”.

Tania reapareció en redes sociales luego de las especulaciones, dando mensajes de amor en Instagram: “Les deseo mucho amor y bendiciones en la vida de cada uno de ustedes. ¡Suelten todo lo que no sea amor! ¡Vivan el aquí y el ahora! Todo lo que nos rodea es bueno. Me relajo en mi paz, porque confío en el proceso de la vida. Todo está bien”.

Cabe mencionar que Angélica Rivera, pareja de Peña Nieto, reveló que se encuentra en proceso de divorcio con un emotivo mensaje en Instagram.

"Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme".