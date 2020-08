La banda de country The Mavericks lanzó este viernes su primer disco en español y anunció su primer concierto virtual para celebrar que ya han pasado 30 años desde que fue fundada por un grupo de jóvenes en Miami.

“Nosotros somos una banda que ha evolucionado en la música y hemos ido incorporando los sonidos del mundo al estilo country con el tiempo”, dijo a Efe su líder y cantante, el artista cubano estadounidense Raúl Malo.

Esa evolución los llevó a la decisión de grabar su primer disco en español, una tarea pendiente considerando que dos de los miembros más importantes de The Mavericks -Malo y el guitarrista, Eddie Pérez- tienen padres latinoamericanos.

El disco, al que le dieron el nombre de “En español”, fue gestado en los dos últimos años y tiene seis canciones inéditas y otra cantidad de clásicos latinoamericanos como “Me olvidé de vivir”, “Sabor a mí”, “Cuando me enamoro” y “Me voy a Pinar del Río”. Esta última es la canción favorita de la abuela de Malo, quien fue la que lo crió y le inspiró el amor por la música.

“Me acuerdo que tenía menos de 10 años cuando escuché a Elvis (Presley) cantando ´It´s Now or Never´ y me quedé encantado. La quería escuchar todo el tiempo. Un día mi abuela me dijo ‘¿sabes que esa es una canción italiana?¿ y me puso ‘O Sole mío’ y me quedé impresionado. Ese día me di cuenta de que la música nos conecta a todos”, recordó Malo.

También en casa conoció los clásicos de la música cubana y latinoamericana, el jazz, el pop, los grandes baladistas y la música de Big Band.

Después de tres décadas, Malo siente que “por fin” logró sumar todas sus sensibilidades musicales en “En español” y además, cantarlas en el idioma de su casa, del amor familiar. La banda estrenará las canciones en una serie de 15 conciertos virtuales que comenzarán este sábado en NUGS.TV.

Las transmisiones, que duran una hora cada una, son una combinación de espectáculo musical y documental, en la que los artistas tocan sus nuevas y antiguas canciones, además de contar anécdotas, entrevistar a personas que han sido testigos de sus 30 años en la música y videos de archivo.

