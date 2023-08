The Meteor Company, la empresa peruana dedicada a ofrecer soluciones vanguardistas en tecnología financiera realizó el prelanzamiento de su marca. Impulsados por un visionario gerente de productos peruano con una experiencia de vida y estudios de más de 18 años en Japón, la anticipación no podría ser mayor. The Meteor Company no es simplemente otra entidad en el mundo Blockchain; su visión promete redefinir el mercado con productos que trascienden las normas convencionales en el Perú.

Durante la presentación de The Meteor Company se pudo conocer más de la tecnología de punta que utiliza con un equipo Global con experiencia en Blockchain y Crypto. Y que además fomentan e impulsan la educación, ya que muchos aún desconocen la utilidad y potencial de esta tecnología, y la seguridad en sus productos.

Además, el evento de prelanzamiento de The Meteor Company estuvo lleno de actividades desde el inicio en las que hubo paneles de temas de launchpad en el que se habló de la ‘Evolución de la educación tecnológica en el Perú’. Así como de NTFS, panel en el que se abordó ‘Potenciando la Creatividad y Negocios con NTFS’.

Entre los detalles presentados en el prelanzamiento, destaca la plataforma de Tokens No Fungibles (NFTs) de The Meteor Company. Estos NFTs van más allá de lo convencional al fusionar el arte digital con la posibilidad única de canjear productos físicos. Imagina adquirir una obra digital y obtener, de manera adicional, un objeto tangible.

Pero eso no es todo. The Meteor Company abrirá las puertas para que personas y empresas ofrezcan servicios adquiribles mediante criptomonedas.

Curso de Blockchain y Criptomonedas en Netzun

Adicionalmente, Meteor está colaborando en un Launchpad con instituciones educativas, subrayando su compromiso con la educación y la investigación, con miras a convertir sus proyectos en microempresas del futuro.

Este enfoque educativo se fortalece con la reciente alianza con Netzun, una influyente plataforma educativa en Perú, con la que están desarrollando un curso de Blockchain y Criptomonedas. La empresa también tiene la intención de inaugurar un taller de formación en negocios y desarrollo Blockchain en universidades tecnológicas peruanas. Con su visión innovadora y compromiso educativo, The Meteor Company se erige como un faro de cambio en el horizonte financiero y tecnológico peruano.