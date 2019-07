Tom Holland y Jake Gyllenhaal sorprenden con “tierno beso” en una entrevista (VIDEO)

Las redes sociales están que estallan de amor por los dos actores de Spider-Man: Lejos de casa. La nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel, cuenta con Tom Holland y Jake Gyllenhaal en su reparto.

Estos actores vienen promocionando la cinta en diferentes países. Además, están enamorando a los fans con su química y sus declaraciones.

Tom Holland y Jake Gyllenhaal, no han dejado de hacerse bromas y divertirse juntos, por lo que les ha convertido en uno de los bromances del momento.

Sin embargo, a Jake Gyllenhaal no le gusta ese término para su relación con Tom Holland. Durante una entrevista para Rotten Tomatoes, el actor ha reconocido que su relación con Holland es amor.

"Es un romance. Es un legítimo romance", afirma el actor que interpreta a Mysterio en el film. "Dos personas que verdaderamente están enamoradas. Estoy harto de que la gente diga que es un bromance".

"It's a romance. I'm really sick of people calling it a bromance... It's a legitimate romance."



