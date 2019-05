Torero Roca Rey tras actuación en Madrid: "Soy el hombre más feliz del mundo"

Síguenos en Facebook

El torero peruano Andrés Roca Rey, que ha cortado las dos orejas del sexto toro de la corrida celebrada hoy en Las Ventas, ha confesado a Efe segundo antes de ser aupado a hombros que se sentía "el hombre más feliz del mundo".

Pocas pudieron ser las declaraciones de este joven limeño, que ha provocado un auténtico guirigay tras una faena muy rotunda a ese sexto toro, de la ganadería de Parladé.

"Ha sido tremendo. Más que un sueño. Venía con ganas de dar este imagen en Madrid, y la plaza ha estado maravillosa conmigo. Soy el hombre más feliz del mundo", repetía Roca Rey mientras desaparecía en la nube de fotógrafos que le aguardaban para inmortalizar la instantánea de una nueva Puerta Grande del peruano.

Arropado por una maraña de gente, muchos paisanos que vestían la instantánea del triunfo con banderas del Perú, a Roca Rey le aguardaba todavía una marabunta que le esperaba ansiosa para acompañarle en ese soñado y eterno camino que desemboca en la madrileña calle de Alcalá.

Otro triunfador en la tarde, éste de menor consideración, fue el madrileño López Simón, que cortó una oreja del primero de su lote.

"Ha sido un toro con mucha transmisión, y Madrid lo ha captado enseguida. Yo me he entregado totalmente y creo que también lo han sabido valorar. La pena ha sido que el otro no me ha dejado redondear, un toro muy manso que no me ha dado la más mínima opción", declaraba.

"Sinceramente venía a por más. Yo soy una persona muy ambiciosa. Por eso ya mi cabeza está puesta en las otras dos tardes que me esperan. Ojalá ahí puede rematar lo que hoy he dejado a medias", concluía.

Finalmente, El Cid, aun sin triunfar, se marchaba de la plaza también contento, sobre todo por el cariño demostrado por la afición de Madrid en la que ha podido ser su última tarde en la plaza de la que un día fue amo y señor.

"Me voy muy feliz. Estas ovaciones que me han dado saben a gloria, casi igual que un premio grande. La pena, es verdad, ha sido no poder despedirme como quería de verdad, pero me he encontrado muy a gusto con un primero mío muy noble, y también creo que he dejado cosas muy buenas con el cuarto, que, aunque ha tenido nobleza, le ha faltado ese punto más para calar en Madrid", concluía.