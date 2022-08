Es casi inevitable que, con el paso del tiempo y el uso, la punta de tus zapatillas deportivas acabe deteriorándose aunque el resto del calzado se encuentre bien. Eso es porque esta zona es la que más expuesta está a golpes y roces, por lo que es común que se acabe soltando.

Por este motivo, queremos enseñarte cómo reparar la punta de tu zapatilla deportiva, así podrás recuperar tu calzado si aún no está demasiado viejo. La mayoría de las zapatillas deportivas están fabricadas con materiales resistentes, pero con el paso del tiempo pueden llegar a deteriorarse.

Las punteras de las zapatillas deportivas suelen despegarse. (Foto: Pexels)

Cómo reparar la punta de tus zapatillas deportivas

Primero que nada recuerda que un buen mantenimiento y una correcta limpieza son fundamentales para que tus zapatillas deportivas se mantengan como si recién las hubieses adquirido en la tienda. Y también es batante importante que las guardes debidamente cuando no vayas a usarlas.

Si has tomado todas estas medidas y aun así no has podido evitar que la puntera de tus zapatillas deportivas termine rompiéndose, entonces lo mejor será que sigas estos pasos para repararlas.