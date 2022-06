Una usuaria de Twitter compartió una fotografía de su juventud, sin imaginar que esta iba a convertirse en un fenómeno viral y generar miles de reacciones entre los internautas.

“Yo a mis 18. En mi familia me dicen que me parecía, escuchen esto, a Luis Miguel”, tuiteó la mujer, identificada en la mencionada plataforma como @GiDavidswright.

En la imagen en cuestión se puede ver a una chica bronceada con un traje de baño, pero lo que más llamó la atención fue su impresionante parecido con el “Sol de México”.

Yo a mis 18. En mi familia me dicen que me parecía , escuchen esto, a Luis Miguel. pic.twitter.com/X6HTSoBNtd — Gi Davidswright (@GiDavidswright) June 21, 2022

Poco después de que la foto fuera publicada, miles de personas reaccionaron dejando comentarios de toda clase: “Te juro que vi la foto y dije: ‘Es Luis Miguel’... después vi que tenía bubis y te leí, sos igual!”; “Encuentren las 7 diferencias”; “Sos igual! de última decis que sos la hija y listo!”; “No, no te parecías... eras igual!!!”; “Chan, pensé que era Luis Miguel. Después leí: ‘Hermana no reconocida del luismi’”, fueron algunos de los mensajes.

No quiere ser famosa, tampoco se siente así

Tras el revuelo, la joven contó que varias personas han intentado contactarse con ella. Fue por eso que, horas más tarde, publicó una reflexión sobre el tema.

“Estuve pensando en la repercusión del tuit de Luis Miguel, tengo un montón de fotos más que claramente no voy a subir porque no fue mi intención que llegara donde llegó. Pero pensé: ¿A cuántas personas que conozco en la vida real, un tuit viral y que te llamen periodistas para hacer notas (?) les rompería la cabeza? Hay que estar bien plantado para no sentirte ‘famoso’ por una pelotudez semejante como ésta”, escribió.

“No tengo autoridad para escribir una moraleja. Pero si pudiera les diría que un like o una puteada en una red social no son NADA. Somos lo que somos en nuestra vida privada. Amo twitter y es la mejor red social, pero con los pies en la tierra”, concluyó.