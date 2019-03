Capitana Marvel se declaró fan de Sailor Moon al revelar que siempre fue su modelo a seguir

Hace una semana se estrenó Capitana Marvel, uno de los filmes más exitosos del MCU, protagonizado por Brie Larson. Esta película se ha convertido en todo un fenómeno y en una reciente entrevista la actriz contó quienes eran sus modelos a seguir cuando era pequeña.

"Mi modelo de conducta en la vida real es mi madre, eso seguro, pero también me encantaron las Spice Girls o Sailor Moon", comentó la actriz en una entrevista brindada para Buzzfeed.

Además, Brie Larson confesó que hacía todo lo posible por no perderse ningún capítulo de su anime favorito. llegaba a casa de la escuela solo para intentar no perderme ni un segundo de Sailor Moon".

Aunque no hay planes por el momento para hacer una película en live-action de 'Sailor Moon', Larson parece haber dejado en claro que no le importaría tener un papel en esta cinta si llegase a darse la ocasión.

.@brielarson is a Sailor Moon fan??! I HAVE TO STAN!! #CaptainMarvel pic.twitter.com/TP6vyGd1pz

— Raffy Ermac (@byraffy) 10 de marzo de 2019