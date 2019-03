Capitana Marvel expresa su emoción por “fan art” que la convierte en Sailor Moon

Hace poco Brie Larson, la actriz que da vida a Capitana Marvel, dio a conocer en Twitter que es una gran fan del anime Sailor Moon, por ese motivo, una usuaria le dio una gran sorpresa en redes sociales al convertirla en una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia.

En Twitter comenzó a circular una imagen donde se muestra a Capitana Marvel como una Sailor Scout. El fan art se popularizó tanto que llegó al time line de las redes sociales de Brie.

"¡Me urge tener este traje en la vida real!", respondió la actriz a la autora de la ilustración. No olvidemos que Larson es una fan de Sailor Moon y, de hecho, ha señalado que dicho personaje ha sido su modelo a seguir.

La ilustración tieen nombre propio y se llama Sailor Capitana Marvel. Miles de usuarios han compartido la imagen y no descartan que la actriz hago un cosplay de este anime tan amado por muchos.

Since 'Captain Marvel' star @brielarson credited Sailor Moon as a role model, I had to draw her like this XD



Enjoy! pic.twitter.com/oHfHAk3f0b