El poder del amor. Liam Ellis, que vive en Inglaterra, es un hombre que ha conmovido en las redes sociales. ¿El motivo? Se supo que, a través de canciones, él le recuerda a su novia Amy-Beth Witherden que debe tomar sus pastillas.

Fue la propia Amy-Beth quien dio a conocer lo que hace Liam. Ella utilizó su cuenta de TikTok (@lilmissamybeth) para publicar varios videos e informar todo. De acuerdo a The Mirror, la mujer toma alrededor de cuatro a cinco píldoras diarias para las condiciones relacionadas con las alergias y la salud mental, así como vitaminas.

Para que la chica no se olvide lo que tiene que ingerir, el joven decidió mandarle canciones cada mañana, donde le recuerda las pastillas. Precisamente, en uno de los clips se puede apreciar que el muchacho modificó la letra de ‘Lady Marmalade’ con el fin de hacer un tema icónico.

“Good morning, babe! Please, take your pills. Take them! Be happy and sh**. If you don’t take them, you will cry for random reasons. Gitchie, gitchie, ya ya” (“Buenos días, nena. Por favor, tome sus pastillas. Tómalos, sé feliz y mie***. Si no las tomas, vas a llorar por razones aleatorias”, en español), fue lo que cantó Liam aquella vez.

Dicha publicación ya tiene más de 11 millones de reproducciones en TikTok. Debido a ese éxito, Amy-Beth continuó dando a conocer las canciones que le ha cantado su pareja. “Liam descubrió que (las pastillas) no las había estado tomando durante un tiempo y al principio solo enviaba pequeñas notas de voz por la mañana para recordármelo”, dijo la joven, siempre según la citada fuente.

“¡Lo que luego lo llevó a cantar en sus notas de voz y luego mini canciones completas por la mañana! Realmente funcionó y realmente me ayudó mucho. Cada mañana era emocionante abrir mis mensajes y escuchar otra pequeña canción para recordarme. ¡No me he perdido un día desde entonces!”, recalcó después.

Liam, sobre su accionar, manifestó que ha sido una forma muy efectiva. “Quiero decir que siempre podría enviar el simple ‘¡Buenos días, nena! ¡Toma tus pastillas!’ y esto probablemente sería igual de efectivo de todos modos, pero quería hacer más que eso. No quería que pareciera que era algo desalentador de ‘Oh, mi novio me está recordando que haga esto porque tengo estas enfermedades’. Quería que comenzara su día con una sonrisa, riendo y que demostrara que realmente quiero que se cuide a sí misma”, aseveró el hombre.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.