Lo que le pasó a una joven llamada Laura, que aparentemente vive en Estados Unidos, es tema de conversación en varias redes sociales. Resulta que ella se volvió modelo de cabello para obtener un cambio de look gratis y se arrepintió después.

A través de su cuenta de TikTok (@laurayoungy), la chica de esta historia compartió un video para indicar que todo ocurrió en 2021. En ese entonces, ella deseaba cortarse y teñirse el cabello de color rosa bebé. El detalle es que todo eso le costaba 300 dólares.

Debido al elevado precio, ella optó por volverse modelo de cabello. Y es que de esa manera iba a obtener el cambio de look que tanto quería, pero gratis. Precisamente, en el mencionado clip se puede apreciar los tipos de peinados que esperaba tener.

Grande fue su decepción al darse cuenta que la persona que le hizo el cambio de look eligió un color rosa intenso y, además, no le cortó como deseaba. Definitivamente, se arrepintió de haber buscado el camino para recibir lo que quería de manera gratis.

“A veces las cosas gratis simplemente no valen la pena”, colocó la chica como descripción de su publicación realizada en TikTok. De acuerdo a The Sun, hubo usuarios que, al conocer el caso de Laura, quedaron sorprendidos, pues no esperaban ver un cambio de look similar. Otros, en tanto, simpatizaron con ella y compartieron historias personales relacionadas al cabello.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.