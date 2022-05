Por compartir información con otras progenitoras para que sus vidas sean más fáciles, una madre de familia, que al parecer es de Estados Unidos, se ha convertido en una celebridad en las redes sociales. Hace poco, ella dio a conocer un método para evitar que los niños jueguen con el papel higiénico.

Todo fue a raíz de que una seguidora de su cuenta de TikTok (@momlikeaboss_) le preguntara lo siguiente: “¿Tienes algún truco para los niños pequeños a los que les gusta jugar con papel higiénico?”. Sí, tal y como acabas de leer.

La madre de familia leyó dicha pregunta y se animó a grabar un video para dejar en claro que sí conocía un método. “Solo mantén un lazo para el cabello en el costado del rollo de papel higiénico y deslízalo hacia el centro cuando hayas terminado”, indicó en el clip.

La grabación evidenció que el truco es realmente efectivo, ya que la hija de la progenitora intentó jugar con el papel higiénico y no pudo. Es por esa razón que muchos usuarios, de acuerdo a The Sun, no tuvieron problema en agradecerle por compartir tal información.

Sin embargo, también hubo internautas que sostuvieron que un lazo para el cabello haría poco para disuadir a los niños de jugar con el papel higiénico. Lo concreto es que el video se volvió un éxito en varias redes sociales.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.