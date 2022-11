Hinchas mexicanos se hicieron viral en TikTok por protagonizar una extravagante broma al vestirse de qatarís y salir a las calles de Doha para “meter terror” a un grupo de brasileños y argentinos, siendo este uno de los momentos más épicos de lo que va del Mundial Qatar 2022.

“Solo mexicanos”

Y es que las duras restricciones impuestas por el país del jeque han hecho que muchos, sobre todo latinoamericanos, con su particular sentido del humor intenten armar su propia fiesta, por lo que un grupo de hinchas del cuadro azteca decidió improvisar.

“Y la FIFA soñó que podía callar a los mexicanos”, dice la descripción insertada en el video compartido por Beatriz Nava (@bettynava88) y lo que vemos es a tres sujetos vestidos las ropas típicas en los hombres en la península arábiga, se acercan a un grupo de hinchas argentinos quienes llevan sus bombos y banderolas.

Con un ademán con las manos intentan decirles a los gauchos que no pueden hacer eso, pero luego, en un perfecto castellano, pero con esa particular entonación charra dice: “solo los mexicanos podemos hacer eso”.

Mira aquí el video viral

“Órale, córrele”, dice uno mientras se acercan a un grupo de brasileños quienes serán sus siguientes víctimas, transitan tranquilos por la calle sin hacer alboroto, pero hacen un gesto reprobando su accionar, para luego entre risas decir: “solo México”.

TikTok no para de reír

“Empezaron las mexicanadas con humor. Please, amigos que andan por allá, suban más videos así, ja, ja, ja, me hicieron reír demasiado, me identifiqué un poco”, dice Beatriz en la leyenda del video que acumula poco más de 11 millones de vistas.

De inmediato, los usuarios no pararon de reír con este divertidísimo momento entre latinos en Doha: “México no fue a ganar, fue a divertirse”, “ventajas de ser carismáticos, morenitos y guapos”, “todos bien asustados, ya casi sintiendo los latigazos”, “otro se llevará la copa, pero México se lleva los aplausos”, “los mexicanos somos los niños chiquitos de todo el mundo, somos un desmadre sin alcohol o con alcohol”, “eres grande, mi México lindo y querido”.